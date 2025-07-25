Bakan Kurum: 87 Bağımsız Birim Yangınlarda Hasar Gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 ilde meydana gelen yangınlarda toplamda 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık durumda olduğu açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar; Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA