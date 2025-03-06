Bakan Osman Aşkın Bak, İbn Haldun Üniversitesi\'nde öğrencilerle iftarda buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbn Haldun Üniversitesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen program, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü Öğrenci Merkezi Binası'nda gerçekleştirildi. Programa, Bakan Bak'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ BUTİK VE ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE"

İftar programında konuşan Bakan Bak, İbn Haldun Üniversitesi'nin akademik alandaki başarısına vurgu yaparak, "İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversite. Çok kıymetli akademisyenleri ve güçlü bir yönetimi var. Sosyal bilimler alanındaki çalışmalarıyla önemli bir yer edinecek. Bu vakıf üniversitesinin bugünlere gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversitelerde öğrencilerle sık sık bir araya gelmek istediklerini belirten Bak, "Gençlerimizle buluşarak bakanlığımızın projelerini anlatıyoruz. Üniversitelerdeki gençlik kulüpleriyle iş birliği yaparak ortak projeler geliştiriyoruz. Ulusal projelere destek veriyoruz. Üniversite öğrencilerimize pek çok alanda katkı sunuyoruz. Türkiye'de yükseköğretimde önemli atılımlar gerçekleştiriliyor ve Cumhurbaşkanımız da bu sürece büyük destek veriyor," ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Konuşmasının sonunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, "Her zaman kendinizi geliştirin ve kendi kapasitenizi zorlayın. Hayatınıza dokunan insanları, öğretmenlerinizi ve ailenizi asla unutmayın. Hayallerinizin peşinden koşun ve çok çalışın. Gençlerimize güveniyoruz. Sosyal bilimler alanında önemli gelişmeler yaşanacak ve İbn Haldun Üniversitesi de bu süreçte kritik bir rol üstlenecek. Kampüs iftarlarımız devam edecek. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Bak, konuşmasının ardından öğrencilerle iftar yaparak onlarla sohbet etti.