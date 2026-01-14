Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir - Son Dakika
Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir
14.01.2026 18:47
Bakan Tunç\'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir
Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir savcının silahla yaraladığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakime geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi üyesi hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ocak'ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed ÇağatayKılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hâkimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan ve bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kılıçaslan, ifade işleminin ardından 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 199715 199715:
    Soruşturma drvam egijormuş. çok karmaşık bir dutjm tabiii. 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Bilmediğimden soruyorum, bu hakim ve savcılar, belirli aralıklarla psikolojik durum değerlendirmesine tabi tutuluyorlar mı.. Yargıyı/hukuk sistemini teslim ettiğimiz eller, ve neticede herkes insan, bence bu tarz değerlendirme şart.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir - Son Dakika
