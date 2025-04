Bakan Yardımcısı Aktaş, Uşak\'ta Polis Haftası etkinliklerine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Polis Haftası etkinliklerine katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 180'nci kuruluş yıl dönümü Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Uşak Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Sinan Özbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Çelenk sunum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan Bakan Yardımcısı Aktaş, "Türk Polis Teşkilatı tam 180 yıldır diğer kardeş birimleriyle beraber jandarma ve sahil güvenlikle beraber bu aziz milletin huzuru, güvenliği ve eserliği için aynı zamanda ülkemizin bütünlüğü için aynı zamanda milletimizin bekası için gece, gündüz demeden günün her saatinde ülkemizin her karışında büyük bir fedakarlıkla ve yeri geldiğinde canını da ortaya koyarak hizmet etmektedir. Her geçen gün, her geçen yıl gücüne güç katarak daha da büyüyerek daha da gelişerek milletimizin göz bebeği kurumu haline gelmiştir" dedi.

350 bin nüfuslu Türk Polis Teşkilatının gece-gündüz demeden insanların sokaklarda rahat gezebilmesi için mücadele verdiğini dile getiren Aktaş, "Bugün Türk Polis Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü, 100'den fazla ülkede o ülkelerin polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitim vererek o ülkelere güvenlik tecrübelerini aktarabilmektedir. Bugün ülkemizde yurdumuzun her bir karışında insanlarımız başını yastığa huzur içeresinde koyabiliyor ise insanlarımız çocuklarını sabah okula huzur içeresinde gönderebiliyor ve yine insanlarımız eşiyle, çocuğuyla gece-gündüz demeden bu ülkenin sokaklarında huzur içinde gezebiliyor ise bunda 350 bin nüfuslu Türk Polis Teşkilatının her birinin emeği, gayreti ve mücadelesi var" ifadelerini kullandı. Bakan Yardımcısı Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu görev sırasında milletimiz huzuru ve devletimizin bekası için görev sırasında ortaya koyulan bu görev sırasında şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Ben başta Türk Polis Teşkilatının şehitleri olmak üzere bu aziz vatanın birliği, beraberliği ve milletimizin huzuru için kanını döken canını ortaya koyan bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutladığını dile getiren Vali Aktaş, "Sizler, gece gündüz demeden, en zorlu şartlar altında bile fedakarca görev yaparak, milletimizin güvenliğini teminat altına almaktasınız. Kimi zaman bir annenin duası, kimi zaman da bir çocuğun umudusunuz. Bugün, Türk Polis Teşkilatımızın 180. yaşını kutlarken, bu şerefli geçmişin sahipleri olan tüm polislerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Bu özel gün vesilesiyle, başta Uşak'ımızın huzuru için görev yapan kahraman polis teşkilatımızın değerli mensupları olmak üzere, Türkiye'mizin huzuru için ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm polislerimize, gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Programda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Belediye Başkanı Özkan Yalım da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından polislik hayali bulunan Malkoçoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi down sendromlu Hasan Yusuf Damburacı'ya hediyeler verildi. - UŞAK