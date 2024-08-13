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BAKAN YERLİKAYA: 5 VATANDAŞIMIZI YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüpheli A.K.'nın sağlık kontrolünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

VALİLİK: SUÇ SABIKASI YOK

Eskişehir Valiliği, elindeki bıçakla sokakta karşılaştığı 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K.'nın suç sabıkası olmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'bıçakla yaralama' olayı ile ilgili olarak rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.