Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı

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Ankara merkezli 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım/satım platformu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 127 şüpheli, Sibergöz-42 operasyonlarıyla yakalandı. Şüphelilerin 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

30.05.2024 10:59
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Bakan Yerlikaya: "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Sibergöz-42 operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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