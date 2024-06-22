Bakan Yerlikaya'dan emniyet kemeri hatırlatması - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan emniyet kemeri hatırlatması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşları ve yolcuları emniyet kemerlerini takması konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Kurban Bayramı tatil dönüşünde sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları için uyarıda bulundu. Trafik ekiplerinin bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra otobüslerde yapılan emniyet kemeri kontrolleri de sonuç verdi. Bursa-Antalya seferini yapan bir otobüsün Kütahya'da şarampole yuvarlanmasına rağmen, otobüsteki yolcuların emniyet kemerleri takılı olduğu için yaralanmaları hafif atlatıldı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, trafik yoğunluğunun devam ettiği Kurban Bayramı tatil döneminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

22.06.2024 17:17
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Bakan Yerlikaya'dan emniyet kemeri hatırlatması

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşları ve yolcuları emniyet kemerlerini takması konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Kurban Bayramı tatil dönüşünde sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları için uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerimiz sürücülerimizi bilgilendirdi, bilgilendirmeye de devam ediyor. Sosyal medya mesajlarımızda, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladık. Trafik polislerimiz de otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptı. İşte bunun en çarpıcı örneği Bursa- Antalya seferini yapan bir otobüste yaşandı. Trafik ekiplerimiz otobüsteki yolculara uyarılarda bulundu ve emniyet kemeri takmalarının hayat kurtardığını ifade etti. Otobüs Kütahya'da maalesef şarampole yuvarlandı. Ancak yolcularımızın emniyet kemerleri takılıydı. Kazada 5 vatandaşımız hafif yaralandı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kaza geçiren yolcular; Eskişehir çıkışında otobüslerini trafik polislerinin kontrol ettiğini ve emniyet kemeri konusunda kendilerini uyardıklarını söylediler. Sevgili sürücülerimiz, Kurban Bayram tatil dönüşü devam ediyor. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım.

Kaynak: İHA

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