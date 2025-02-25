Bakan Yerlikaya'dan şehit olan trafik polisi için taziye mesajı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan şehit olan trafik polisi için taziye mesajı

Bakan Yerlikaya\'dan şehit olan trafik polisi için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da devriye esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin için taziye mesajı yayınladı.

25.02.2025 20:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da devriye esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin için taziye mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında olay yerinde şehit olan Onur Şirin için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan şehit olan trafik polisi için taziye mesajı - Son Dakika


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