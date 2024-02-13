Bakan Yerlikaya: 'Demhat Eylül' ve 'Memo' kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Demhat Eylül' ve 'Memo' kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya: \'Demhat Eylül\' ve \'Memo\' kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristlerin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.'

13.02.2024 12:19
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Bakan Yerlikaya: "Gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'Demhat Eylül' ve 'Memo' kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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