Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

Bakırköy'de 11 Mart günü meydana gelen tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. İddianamede sanık tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kazanın gerçekleştiği yol güzergahında uyaran levhalar olduğu belirtildi.

30.05.2024 14:11
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Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

İddianamede sanık tır şoförünün 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Bakırköy'de 11 Mart günü üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olayın soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde 11 Mart günü meydana gelen olayda, Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi alt geçide çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, Recep Aytekin'in kullandığı aracın üzerine devrilmişti. Kazada Recep Aytekin ile ailesinden Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin ve Merve Aytekin'in hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaza tespit tutanağı yer aldı. Tutanakta kazanın gerçekleştiği yol güzergahında ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarının bulunduğu açıklandı. Bu uyarılara rağmen sanığın sağa mecburi yön istikametine girmediği ve yola devam ettiği iddianamede kaydedildi. Tırın dorsesinin üst geçide çarptıktan sonra yan yattığı da belirtilen iddianamede, aynı istikamette seyir halindeki olan maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Fettahoğlu, aynı yolu daha önce de kullandığını ve yavaş geçtiğini söyledi.

Hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

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