Bakırköy'de kazaya müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy'de kazaya müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Bakırköy'de kazaya müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Bakırköy'de maddi hasarlı kazaya müdahale ederken kontrolünü kaybeden İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

03.11.2024 20:01
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Bakırköy'de kazaya müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

İSTANBUL - Bakırköy'de maddi hasarlı kazaya müdahale ederken kontrolünü kaybeden İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit Ogün, törenin ardından defnedilmek memleketi Giresun'a gönderilecek.

Bakırköy'de maddi hasarlı kazayı müdahale ederken kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, çok sayıda polis memuru ve şehidin ailesi katıldı.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimiz, 12 yılı aşkın bir süredir medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'da teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Ogün kardeşimiz, 03 Kasım gününde, Sabah saat 05.45 sıralarında Bakırköy İlçesinde Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmekteydi. Ancak; kavşağa kontrolsüz giren otobüsün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimizin; aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Başta şehit polis memuru kardeşimiz Ogün Yürümez olmak üzere, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de kazaya müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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