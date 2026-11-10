Bakırköy'de motosiklet bariyere çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bakırköy'de motosiklet bariyere çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Bakırköy\'de motosiklet bariyere çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Bakırköy\'de motosiklet bariyere çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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İstanbul Bakırköy'de saat 20.00 sıralarında 34 GIG 364 plakalı motosiklet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi ile Yeşilyurt İstasyon Caddesi'ndeki yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GIG 364 plakalı motosiklet sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyere çarpan motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaİstanbulOtomobilGüncelSon Dakika

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