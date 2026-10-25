Bakırköy\'de otomobile arkadan çarpan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü öldü

Bakırköy'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle aynı yönde ilerleyen Kutay Altuğ Yalçın henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 23 yaşındaki Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.