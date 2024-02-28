Bakırköy'de sahte kimlikle 14 bin Euro çekmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

Bakırköy'de bir banka şubesinden sahte kimlikle 14 bin Euro çekmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - Bakırköy'de bir banka şubesine gelen ve sahte kimlik kullanarak başkasının hesabından 14 bin Euro çekmeye çalışan 2 şüpheli, bankadaki görevliler tarafından fark edilince kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde şüpheliler yakalanırken olay öncesinde bir kafeteryada oturup olayı planladıkları ana ilişkin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.
Bakırköy'de bir banka şubesinde K. P. isimli şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlikle para çekilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Şüpheliler, bankadan 14 bin Euro çekmeye çalışırken, yetkililerin sahte kimliği fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerin olay öncesi bir kafeteryada oturarak olayı planladıklarını belirledi. Olayı planladıkları anların görüntüsü kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Şahin Ü. ile Serdal O.'yu gözaltına aldı. Serdal O.'nun daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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