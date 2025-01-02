Bakırköy'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

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Bakırköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından 3 şüpheli yakalandı.

02.01.2025 15:15
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Bakırköy'de iş yerine silahlı saldırı anı kamerada

Bakırköy'deki iş yeri kurşunlayan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de oto cam filmi üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Biri çocuk toplam 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde 24.12.2024 tarihinde 01.08 sıralarında araç cam filmi üzerine faaliyet gösteren iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İlk etapta tek el ateş ederek işletme sahiplerine gözdağı vermek istedi.

Şüpheliler bu kez 24 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında motosiklet üzerinde aynı iş yerine bir saldırı daha düzenledi. Saldırılar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, saldırıda adı geçen A.A, Enes Akbay (26), Berkan Yıldırım'ı kaldıkları evde kıskıvrak yakaladı. Emniyete getirilen ve 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırıyı çalıntı motosikletle gerçekleştirdiler

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda her iki olayı da gerçekleştiren şahısların yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'tan çalınan motosiklet ile gerçekleştirdiği, olayların ardından şahısların Esenyurt ilçesine gittiği, araçlara binerek motosikleti terk ettikleri tespit edildi.

Saldırıya karışan şahıslar 31. 12.2024 tarihinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda Berkan Yıldırım'a ait 1 adet Browning's ibareli 7,65mm tabanca, ayrıca şüpheli şahısların eylemlerde kullandıkları değerlendirilen kasklar ve montlar ele geçirildi. A.A. isimli şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer şüpheli şahıslar Gasp Büro Amirliği ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakırköy\'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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