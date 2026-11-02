Bakırköy'de trafikte başka sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Bakırköy'de trafikte başka sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi

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Bakırköy\'de trafikte başka sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi
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Bakırköy\'de trafikte başka sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi
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Bakırköy'de trafikte aracından inerek ailesiyle başka bir sürücüye saldıran şahıs, sanal devriye ekiplerinin takibiyle yakalandı. Şahsa 180 bin TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı 2 ay trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Bakırköy'de trafikte aracından inerek ailesiyle birlikte başka bir sürücüye saldıran şahıs, sanal devriye ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 180 bin TL ceza uygulanırken, ehliyetine ve aracına 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, dün Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyümüş ve araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence önce hakaret ve küfür edip, ardından tokat atmıştı. Olayda ailenin saldırdığı sürücünün kıyafetleri yırtılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirmişti. Yaşananlar ise saniye saniye kameraya yansımıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracından inerek dehşet saçan şüphelinin H.İ. (36) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen sürücü, emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

180 bin TL ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı

Yakalanan sürücü H.İ.'ye sergilediği tehlikeli ve saldırgan tutum nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyetteki işlemleri devam eden H.İ. hakkında ayrıca "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakırköy'de trafikte başka sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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