Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı

Geniş Video İzle

Erzurum'un Narman ilçesinde ekmek almak üzere bakkala giden 10 yaşındaki Murat Tutar başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırılan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ederken acılı baba, "Çocuğum tanınmaz haldeydi. Boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler" diye konuştu.

11.03.2025 12:59  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci'nin ölümünün acısı halen tazeyken bir saldırı haberi de Erzurum'dan geldi. Narman ilçesine bağlı kırsal Sütpınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında ekmek almak üzere bakkala giden 10 yaşındaki Murat Tutar sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

SOKAK KÖPEKLERİ ÇOCUĞU PARÇALADI

Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Tutar, ağır yaralandı. Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"BOĞAZINDA DİŞ İZLERİ VARDI, KULAK MEMESİ YOKTU"

Oğlunun bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten acılı baba Yakup Tutar (34), "Mahallede bir bakkal var, bize biraz uzak. Dün saat 17.00 civarında ekmek almaya giderken yolda karşılaştık. Nereye gittiği sorduğumda dedesinden para alıp ekmeğe gittiğini söyledi. Her zaman da gidiyordu. Aradan 30 dakika geçtikten sonra komşumuz da ekmek almaya gidiyordu. Babamı sordu ve ona ekmek alması için Murat'ı gönderdiğini söyledim. O da bakkala doğru gitti. 10 dakika geçtikten sonra bağırarak geri geldi. Arkadaşım Eyüp ile birlikte çocuğumu getirmişler. Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sevinçli haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı

"YAVRUMU KANLAR İÇİNDE GETİRDİLER"

Torunun tedavi gördüğü yoğun bakım servisi önünde ağlayarak bekleyen Zafer Tutar ise "Ekmek alması için para verdim ve kendisine istersen beraber gidelim dedim. O tek gitmek istedi ama yavrumu kanlar içinde geri getirdiler. Belediyeler neden bu başıboş köpekleri toplamıyorlar? Daha kaç çocuk bu şekilde yaralanacak veya ölecek" diye konuştu.

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı
Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Güvenlik, 3-sayfa, 3-sayfa, Erzurum, Narman, Yaşam, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
13:30 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
19:18 Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
19:16 Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:58 Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:36 Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 14:23:24. #7.13#
SON DAKİKA: Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.