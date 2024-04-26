Balayı için Kapadokya'ya geldi, Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı - Son Dakika
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Balayı için Kapadokya'ya geldi, Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı

Ankara'dan balayı için Nevşehir'e gelen genç kadın, gezmek için çıktığı Ortahisar Kalesi'nde düşerek ayağını kırdı. Zirvede mahsur kalan kadın, ekiplerce yapılan çalışma sonrasında kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

26.04.2024 19:13  Güncelleme: 19:24
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Balayı için Kapadokya'ya geldi, Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı

NEVŞEHİR - Ankara'dan balayı için Nevşehir'e gelen genç kadın, gezmek için çıktığı Ortahisar Kalesi'nde düşerek ayağını kırdı. Zirvede mahsur kalan kadın, ekiplerce yapılan çalışma sonrasında kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan ve Kapadokya bölgesindeki önemli turizm destinasyonlarından olan Ortahisar Kalesi'ni gezen Hatice A.; dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan Hatice A. zirvede mahsur kalırken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Ortahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, zirveden aşağı yaklaşık 30 metrelik ip atarak Hatice A.'yı bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarmayı başardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice A.; daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balayı için Kapadokya'ya geldi, Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı - Son Dakika

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