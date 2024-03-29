Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı

Diyarbakır'da alık avlamak için çıktığı Ambar Çayı'nda serpme ağı boynuna dolanan Askeri Kaya isimli kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kaya, arkadaşları tarafından güçlükle kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ölümle burun buruna gelinen anların yaşandığı Adres Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi oldu. Bir arkadaş grubu, güzel havayı fırsat bilerek Ambar Çayı'na balık avlamaya gitti. Askeri Kaya isimli kişinin suya attığı serpme ağ bir anda boynuna dolanınca olanlar oldu.
Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Kaya'nın yardımına yanında bulunan arkadaşları koştu. Akıntı, genç adamı sürüklemeye çalışırken arkadaşı da Kaya'yı bir an olsun bırakmayarak güçlükle tutmaya çalıştı. Boynuna dolanan ağ nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren talihsiz adam uzun süre çırpındı.
Arkadaşının çabasıyla boynuna dolanan ağlardan kurtulan Askeri Kaya en sonunda kurtarıldı. Ölümün kıl payı atlatıldığı olay, 'Ava giderken avlanmak' deyiminin adeta gerçek olduğunu gözler önüne serdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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