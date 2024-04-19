Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 10 bin motosiklet sürücüsüne 31 milyon ceza kesti

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir merkez ve ilçelerinde 2024 yılının başından bu zamana kadar yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne 31 milyon ceza kesti.
Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, vatandaşlardan gelen motosiklet şikayetleri sonrası 2024 yılında yapılan motosiklet denetimlerini açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklama, 2024 yılının başından bu zamana kadar 29 bin 10 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 10 bin 10 motosiklet sürücüsüne 31 milyon 71 bin 768 lira ceza kesildi. Sadece Nisan ayında yapılan motosiklet denetimlerinde 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 motosiklet sürücüne 8 milyon 263 bin 175 lira ceza kesildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, vatandaşların huzur ve refahını arttırmak adına denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR
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Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
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