Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
