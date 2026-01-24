Merkez üssü Işıklar Mahallesi\'nde deprem tedirginliği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin merkez üssü kırsal Işıklar Mahallesinde oturan vatandaşlar tedirgin. Depremden sonra evlerini terk eden Işıklar sakinleri gece yarısı olmasına rağmen halen evlerine geri dönmedi. Bölgede AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için hazır bekletilirken vatandaşların evlerin bahçelerinde ve giriş katlarında ısınmak için ateş yaktıkları görüldü. - BALIKESİR