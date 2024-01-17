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Balıkesir'de 87 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de 87 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de Narkotik Şube polisleri il girişinde bir araçta yaptıkları aramada 6 parça halinde 87 gram metamfetamin ele geçirdiler. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından yapılan operasyonda, zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadele aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.

Balıkesir\'de 87 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
17.01.2024 - 15:14,
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Balıkesir'de narkotik şube polisleri il girişinde bir araçta yaptıkları aramada 6 parça halinde 87 gram metamfetamin ele geçirdiler. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Balıkesir ilimiz girişinde bir araca yönelik yapılan operasyonda; 6 parça halinde 87 gram Metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulanan 3 şahıs gözaltına alınarak, tahkikata başlandı. Zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam edileceği açıklanandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 87 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 87 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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