Balıkesir\'de Asayiş Denetimleri: 50 Gözaltı

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Balıkesir'de son bir haftada yapılan asayiş denetimlerinde aranma kaydı bulunan 50 şahıs yakalandı. Denetimlerde 352 adet sentetik ecza maddesi ile 22 gram metamfetamin maddesi ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 09-15 Eylül tarihleri arasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalar sonucunda 8 bin 534 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda aranma kaydı bulunan 50 şahıs yakalandı. Yapılan denetim sonucunda; 4 Ruhsatsız Tabanca ve 67 adet fişek, 2 Kurusıkı Tabanca, 4 Ruhsatsız Av Tüfeği ve bir adet kartuş, 4 Bıçak, 352 adet Sentetik Ecza maddesi, 22,94 gr Metamfetamin maddesi, 6,56 gr Esrar maddesi ele geçirildi. - BALIKESİR