Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Silah Suçlarına İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Silah Suçlarına İşlem Yapıldı

Balıkesir\'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Silah Suçlarına İşlem Yapıldı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, 9 kişi uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan, 5 kişi ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem gördü. Ayrıca, 8 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda toplamda 8 bin 187 kişi sorgulandı ve aranan 8 kişi yakalandı. Uyuşturucu ve silah suçlarına karışan 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

05.07.2024 14:11
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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 9 şahıs hakkında Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan, 5 şahıs hakkında ise ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapılırken, 8 araç ise trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce geçtiğimiz gün 21.30-23.00 saatleri arasında; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, Mahalle, Cadde, Sokak, Park, Meydan ve Alanlar olmak üzere Merkez ve tüm İlçelerinde 114 ekibin ve 406 personelin katılımıyla il genelinde asayiş ve trafik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş Yönünden 8 bin 187 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan, 3 şahıs Yoklama kaçağı/Bakaya, bir şahıs Kasten yaralama, bir şahıs basit tehdit, bir şahıs kadına karşı şiddet, bir şahıs konut dokunulmazlığını ihlal, bir şahıs "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçlarından olmak üzere 8 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontrollerde ise; bir şahıstan 4 kök hint keneviri, bir şahıstan 4 gram esrar maddesi ve bir adet payp, 2 şahıstan 7 sentetik ecza maddesi, bir şahıstan 3.02 gram kokain ve 0.82 gram bonzai maddesi, 2 şahıstan 3.97 gram metamfetamin maddesi, 2 şahıstan 2 hassas terazi elde edilerek 9 şahıs hakkında "TCK: 191 ve TCK: 188" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan asayiş uygulamasında ayrıca; bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, bir şahıstan bir adet Baretta marka tabanca ve tabancaya ait 50 adet 9 mm fişek, bir şahıstan bir sarsılmaz marka Pompalı tüfek ve 20 adet 12 cal. fişek, bir şahıstan bir kuru sıkı tabanca, bir şahıstan bir satır elde edilerek 5 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem olmak üzere 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 801 araç denetledi. Denetlenen araçlardan 18'i trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Silah Suçlarına İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Silah Suçlarına İşlem Yapıldı - Son Dakika
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