Balıkesir'de bariyerleri aşan araç takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de bariyerleri aşan araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Balıkesir\'de bariyerleri aşan araç takla attı, 3 kişi yaralandı
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde bariyerleri aşarak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'de bariyerleri aşarak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- İstanbul Otoyolu İstanbul yönü Sağucak Mahallesi Yunakdere mevkisi Köyyeri viyadüğünde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden Ş.C. yönetimindeki 34 PPM 820 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Balıkesir, İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bariyerleri aşan araç takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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