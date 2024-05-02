Balıkesir'de Başkanlar 1 Mayıs'a Damga Vurdu - Son Dakika
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Balıkesir'de Başkanlar 1 Mayıs'a Damga Vurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Şehirli, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katıldı. Başkan Akın, işçilerin bayramını kutlarken, Başkan Şehirli sendika yeleği giyerek işçilerin arasına karıştı.

02.05.2024 00:24
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Balıkesir'de 1 Mayıs'a başkanlar damga vurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın meydana indi, Altıeylül Belediye Başkanı sendika yeleği giydi

BALIKESİR - Balıkesir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Meydana inen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, işçilerin bayramını kutladı. Yıllarca sendikacılık yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise sendika yeleğini giyerek işçilerin arasına karıştı.

Balıkesir'de 1 Mayıs, İstanbul'un aksine olaysız kutlandı. Altıeylül ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı mevkinde toplanan sendikalar, Kuvayi Milliye Meydanı'na yürüdü. Polis denetiminde üst araması yapılarak meydana alınan işçiler ve göstericiler şarkılar söyledi. Gösteriler sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, meydana geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu alanda halkın yoğun ilgisini gören Başkan Akın, bol bol fotoğraf çektirdi. İHA'ya özel konuşan Akın, "Bugün 1 Mayıs, Balıkesir'de emekçilerle birlikteyiz. Emekli emekçilerimizle de birlikteyiz. Ben tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs gününü kutluyorum" dedi.

Öte yandan, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de, yıllarca sendikacılık yapmasından dolayı meydanda üzerinde 'Hak, güvence, demokrasi' yazan sendika yeleği giydi. İşçilerle beraber 1 Mayıs'ı kutladı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da meydanda partisi ile birlikteydi. Sarı, "CHP Balıkesir Milletvekili olarak herzaman meydanlardayız. Bugün Belediye Başkanlarımızla, emekçilerimizle meydanlardayız. Hakça bir düzen için meydanlardayız" dedi.

1 Mayıs gösterileri olaysız sona erdi.

Kaynak: İHA

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