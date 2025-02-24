Balıkesir'de Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Edremit'te dolmuşta fenalaşan 78 yaşındaki Altan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24.02.2025 15:29
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bindiği dolmuşta fenalaşan 78 yaşındaki şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, hastanede muayene olduktan sonra evine gitmek üzere 10 M 150XX plakalı Akçay dolmuşuna binen Altan, seyir halindeyken aniden fenalaştı. Bunun üzerine dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada dolmuşta yolcu olarak bulunan bir hemşire, Altan'a kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama bir süre daha müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Altan, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşlı amca hastaneden yeni çıkmış gibiydi. Dolmuşa kendi başına bindi ama bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye götürmeyi düşündüm ama yolcular yolda bir şey olursa sorumluluk alırsın deyince hemen ambulansı aradım. Sağlık ekipleri gelene kadar maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir\'de Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Edremit, 3-sayfa, Sağlık, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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