Balıkesir\'de Feci Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy yolu üzerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karışmasıyla meydana gelen kazada A.K. ve A.K. isimli iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişiden Y.E., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, J.A., A.A., E.A. (çocuk) ve Ö.P.A. (çocuk) isimli yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. S.K. ve S.E. isimli yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BALIKESİR