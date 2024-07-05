Balıkesir'de Hırsızlık Olayının Faili Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Hırsızlık Olayının Faili Polis Tarafından Yakalandı

Balıkesir'de yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri titiz bir çalışma yürüterek şüpheliyi yakaladı. Olaylar zinciri Balıkesir'de başlayıp Bandırma'ya kadar uzanmıştı. Şüpheli şahıs, çalıntı araçla birlikte Bandırma'da yakalandı ve gözaltına alındı.

05.07.2024 22:33
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Balıkesir'den başlayıp Bandırma'ya uzanan hırsızlık olayının faili polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Balıkesir'de film senaryolarını aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Balıkesir'de Hacıilbey Mahallesi'nde bir ticari aracın çalınmasıyla başlayan olaylar zinciri, Susurluk Festiva Outlet'te bir iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerinde giyim eşyası çalınmasıyla devam etti. Şüpheli şahıs, daha sonra Bursa Karacabey ilçesinden bir araçtan 16 sayılı plaka çalarak aracına taktı ve bu şekilde izini kaybettirmeye çalıştı. Bandırma ilçesine doğru yol alan zanlı, burada bir büfeden yaklaşık 260 bin lira değerinde 320 karton sigara ile çeşitli gıdaları çaldı.

Polis ekipleri olayların aydınlatılması için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 263 saatlik güvenlik kamerası, KGYS ve PTS incelemesi sonucunda, şüpheli şahsın çalıntı araçla Bandırma ilçesinden çıkmadığı tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, olayların şüphelisinin M.A. (19) olduğu belirlendi.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde, M.A. çalıntı araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çalıntı banka maaş kartı, 1 adet çalıntı cep telefonu, 40 paket sigara ve Karacabey ilçesinden çalınan plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A., Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Hırsızlık Olayının Faili Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Hırsızlık Olayının Faili Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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