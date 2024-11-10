Balıkesir'de İnşaatta Şüpheli Ölüm

3.Sayfa

Balıkesir'de inşaatta şüpheli ölüm

Yaşlı adam inşaatta ölü bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaatın bodrum katında 78 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kadıköy Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi, 9057. Sokakta bulunan inşaata sabah saatlerine gelen içiler bodrum katında bir yerde yatan bir erkek cesedi buldular. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda ölen kişinin Cengizhan Kabak olduğu tespit edildi. Kabak'ın inşaatta gece bekçisi olarak görev aldığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Cengizhan Kabak'ın gece inşaatın birinci katında bulunan havalandırma menfezinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin ve Savcılık incelemesinin ardından Cengizhan Kabak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak Edremit Körfez Hastanesine sevk edildi. Kabak'ın cenazesi buradaki işlemlerinin ardından ileri otopsi işlemi için Bursa'ya sevk edilecek. Konuyla ilgili Edremit Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.