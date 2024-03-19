Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 980 Adet Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 980 Adet Sigara Ele Geçirildi

Balıkesir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 980 Adet Sigara Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda, 5 bin 980 adet kaçak makarona doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, bir araçta 4 bin 900 adet sigara bulunurken, bir iş yerinde ise bin 80 adet sigara ele geçirildi. Toplamda 5 bin 980 adet sigara muhafaza altına alındı.

19.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda 5 bin 980 adet kaçak makarona doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiler göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen şok asayiş uygulamaları dahilinde, Ören Mahallesi Himmet Çoban Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrolü yapılan bir araçta; 4 bin 900 adet makarona doldurulmuş ve içime hazır vaziyette sigara ele geçirildi.

Ayrıca aynı konuyla alakalı ilçede faaliyet gösteren tütün mamulleri satan bir iş yerinde yapılan aramada; bin 80 adet makarona doldurulmuş ve içime hazır vaziyette sigara ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 5 bin 980 adet sigara muhafaza altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 980 Adet Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 980 Adet Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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