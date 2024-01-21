Balıkesir\'de Motosikletli Şahısların Üzerinde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 2 şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üzerinde 84 adet sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu Altıeylül Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta yakalandı. Motosikletteki Halil C.Ç.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız silah ve 6 adet fişek, Emre K.'nın üzerinde ise 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. - BALIKESİR