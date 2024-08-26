Balıkesir'de kafede oturan kadının çantasını böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de kafede oturan kadının çantasını böyle çaldı

Geniş Video İzle

Balıkesir'de bir kafede oturan kadının çantasını soğukkanlılıkla çalan 19 yaşındaki genç Kocaeli'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.

26.08.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de kafede oturan kadının çantasını böyle çaldı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir kafede oturan kadının çantasını soğukkanlılıkla çalan 19 yaşındaki genç Kocaeli'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işyerinde pencere kenarında oturan bir kadın müşterinin masa üzerinde bulunan çantanın, iş yeri dışında sokak üzerinde yaya halde gelen şüpheli açık pencereden çantayı uzanarak alıp kaçtı. İşyerinde bulunan müşterilerin şüpheliyi kovalaması sonucu şüphelinin ara sokakta çaldığı çantayı yere bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; 9 işyerinden yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamera görüntüsü, KGYS ve PTS kameraları geriye dönük olarak izlendi. Şüpheli şahsın olaydan sonra Balıkesir şehirlerarası otobüs terminalinden Kocaeli iline gittiği tespit edildi. Şahsın kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda K. A. - 2005 isimli şahıs olduğu, 21.08.2024 günü öğlen saatlerinde Kocaeli İlinden otobüs ile Balıkesir'e geldiği tespit edildi. Kocaeli ilinde ikamet ettiği tespit edilen şahsa yönelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordine kurularak 24.08.2024 günü yapılan çalışma neticesinde K.A. yakalandı. Şüpheli şahıs suçunu kabul ettikten sonra, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Kocaeli Kandıra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3-sayfa, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de kafede oturan kadının çantasını böyle çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
10:15 Süper Lig fokur fokur Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor Süper Lig fokur fokur! Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:24:08. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kafede oturan kadının çantasını böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement