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Balıkesir'de kafede oturan kadının çantasını böyle çaldı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir kafede oturan kadının çantasını soğukkanlılıkla çalan 19 yaşındaki genç Kocaeli'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işyerinde pencere kenarında oturan bir kadın müşterinin masa üzerinde bulunan çantanın, iş yeri dışında sokak üzerinde yaya halde gelen şüpheli açık pencereden çantayı uzanarak alıp kaçtı. İşyerinde bulunan müşterilerin şüpheliyi kovalaması sonucu şüphelinin ara sokakta çaldığı çantayı yere bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; 9 işyerinden yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamera görüntüsü, KGYS ve PTS kameraları geriye dönük olarak izlendi. Şüpheli şahsın olaydan sonra Balıkesir şehirlerarası otobüs terminalinden Kocaeli iline gittiği tespit edildi. Şahsın kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda K. A. - 2005 isimli şahıs olduğu, 21.08.2024 günü öğlen saatlerinde Kocaeli İlinden otobüs ile Balıkesir'e geldiği tespit edildi. Kocaeli ilinde ikamet ettiği tespit edilen şahsa yönelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordine kurularak 24.08.2024 günü yapılan çalışma neticesinde K.A. yakalandı. Şüpheli şahıs suçunu kabul ettikten sonra, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Kocaeli Kandıra cezaevine teslim edildi.