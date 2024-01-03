Balıkesir\'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan ancak bir daha evine dönmeyen gencin cansız bedeni, Simav Çayı üzerinde bulundu.

Susurluk'un Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Ceylan (24), 29 Aralık günü tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkmıştı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde gencin kullandığı traktör, Simav Çayı'ndan çıkarılmış ancak kayıp genç bulunamamıştı.

Toplam 68 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda Nail Ceylan'ın cansız bedenine dere içerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR