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Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan genç, bir daha evine dönmedi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, gençin cansız bedeni Simav Çayı üzerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir\'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
03.01.2024 - 17:15,
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan ancak bir daha evine dönmeyen gencin cansız bedeni, Simav Çayı üzerinde bulundu.

Susurluk'un Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Ceylan (24), 29 Aralık günü tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkmıştı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde gencin kullandığı traktör, Simav Çayı'ndan çıkarılmış ancak kayıp genç bulunamamıştı.

Toplam 68 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda Nail Ceylan'ın cansız bedenine dere içerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Kocapınar, Balıkesir, Aralık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika


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