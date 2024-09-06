Balıkesir\'de Kenevir Ekimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamu arazisine kenevir bitkisi ektiği tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Bandırma ilçesinde bulunan bir kamu arazisine kenevir bitkisi ekilmiş olduğu bilgisi elde edildi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Sonrasında icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda 5.140 gram skunk, 1.150 gram kubar esrar, 118 kök kenevir bitkisi, 30 kök skunk bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli ise suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere teslim edildi. - BALIKESİR