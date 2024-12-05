Balıkesir\'de Kış Lastiği Denetimi

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Balıkesir'de jandarma ekipleri zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte denetimlere de başladı. Kırsal bölgelerde kazaların en aza indirilmesi için yapılan denetimlerde 18 araç trafikten men edilirken, 50 araca para cezası kesildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla geçtiğimiz gün kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 387 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 50'sine 201 bin 103 TL tutarında cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR