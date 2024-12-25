Balıkesir'de Okul Servisi Kazası - Son Dakika
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Balıkesir'de Okul Servisi Kazası

Balıkesir\'de Okul Servisi Kazası

Balıkesir'de tırla çarpışan okul servisinde 26 öğrenci yaralandı, 5'i yoğun bakımda tedavi ediliyor.

25.12.2024 16:03
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Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı, 8'i ağır çok sayıda öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Tunç, "26 öğrenciden 5'inin şu anda yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 21 öğrencimizin de durumları iyi. Adli soruşturma neticesinde kusurlu olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gereğini yapacaklar" dedi.

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada kusurlu olanların gerekli cezayı alacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kazada yaralanan çocuklarımızı ziyaret ettik. Hastanede tedavileri devam ediyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Nergis Mahallesi'nin çocuklarını Pamukçu İlkokulu'na taşıyan öğrenci servisi yolu karşıdan karşıya geçerken, Balıkesir'den İzmir yönüne giden tır ile çarpıştı. Kaza neticesinde devrilen serviste 26 öğrenciden 5'inin şu anda yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 21 öğrencimizin de durumları iyi. Biraz önce Bakanlarımızla beraber ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralıların tedavisi Balıkesir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Servis şoförü ve rehber olarak görevli olan 2 yetişkin de yaralı, onların da tedavisi devam ediyor. Bununla ilgili olarak da adli soruşturma başlamış durumda. Adli soruşturma neticesinde kusurlu olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gereğini yapacaklar. Öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Hastanede hepsini tek tek ziyaret ettik. Yoğun bakımda olan yaralıların doktorlarından bilgi aldık. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklarına da kavuşurlar" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Okul Servisi Kazası - Son Dakika

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