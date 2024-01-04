Balıkesir\'de Polis Ekipleri 9 Aranan Şahsı Yakaladı, 90 Sürücüye Ceza Kesti

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde gerçekleştirdikleri asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında aranan 9 şahsı yakalarken, denetlenen 90 sürücüye 360 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün gece saatlerinde yönelik olarak; Mahalle, Cadde, Sokak, Park, Bahçe, Meydan, Metruk Yerler, Tren Garı, Otobüs Terminali, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında Asayiş, Trafik ve Huzur uygulaması gerçekleştirdi.

217 Personel katıldı

Gerçekleştirilen uygulamalara 88 ekip 217 Personel görev alırken bin 835 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda bir şahıs hırsızlık, bir şahıs hakaret, bir şahıs dolandırıcılık, bir şahıs borçlunun ödeme yükümlülüğünün ihlali, 5 şahıs yoklama kaçağı olmak üzere toplamda aranan 9 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda ayrıca bir Ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 mm çaplı fişek ele geçirilirken bir şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan Adli işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca umuma açık 231 iş yerinde de denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

90 Sürücüye Ceza!

Polis ekipleri araç sürücülerine yönelikte gerçekleştirdikleri çalışmada toplamda bin 30 araca denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptıkları denetimde 90 araç sürücüsüne toplamda 360bin 71 TL idari para cezası kesilirken, 18 araç trafikten men edildi. Bir araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu. - BALIKESİR