Balıkesir'de Polis Tarafından Yapılan Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Polis Tarafından Yapılan Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından yapılan üst aramasında bir şahıstan uyuşturucu madde bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve uyuşturucu imal veya ticaret suçundan adli tahkikat başlatıldı.

04.06.2024 14:02
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından üst araması yapılan şahıstan uyuşturucu madde çıktı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince G.K. şüphe üzerine durduruldu ve yapılan aramada; 30 adet galara 300 mg kapsül ibareli sentetik hap, satışa hazır vaziyette 6 adet alüminyum folyoya sarılı toplamda 1.80 gr metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. G.K. hakkında uyuşturucu imal veya ticaret suçundan adli tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Polis Tarafından Yapılan Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Polis Tarafından Yapılan Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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