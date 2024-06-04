Balıkesir'de Polis Tarafından Yapılan Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından üst araması yapılan şahıstan uyuşturucu madde çıktı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince G.K. şüphe üzerine durduruldu ve yapılan aramada; 30 adet galara 300 mg kapsül ibareli sentetik hap, satışa hazır vaziyette 6 adet alüminyum folyoya sarılı toplamda 1.80 gr metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. G.K. hakkında uyuşturucu imal veya ticaret suçundan adli tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR