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Balıkesir'de Skunk Adlı Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Skunk Adlı Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi Siteler Bulvarı'nda bir araçta yapılan denetimlerde 18 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Balıkesir\'de Skunk Adlı Uyuşturucu Ele Geçirildi
15.01.2024 - 13:54,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri skunk adlı uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'de denetimlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi Siteler Bulvarındaki denetimler sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 4 parça halinde 18 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilirken, denetimlerin devam ettiği kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Ören Mahallesi, Balıkesir, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Skunk Adlı Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Skunk Adlı Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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