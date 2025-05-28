Balıkesir\'de Ters Dönen Araç Kazası

Balıkesir'de sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı tek taraflı trafik kazasına karıştı. Şarampole uçan araç ters döndü. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri hidrolik makas kullanarak araçtan çıkardı.

Olay Bu sabah Manisa-Balıkesir Karayolu Pamukçu Mevkii'nde meydana geldi. Balıkesir yönünde seyir halinde bulunan İ.Ö yönetimindeki 34 RDK 95 plakalı kamyonet tek taraflı trafik kazası sonrası şarampole uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyonetine Balıkesir İtfaiye Grup Amirliği, 112 Sağlık ve Trafik ekipleri kazaya müdahale etti. Aracı ters dönen sürücüyü İ.Ö.'yü itfaiye ekipleri hidrolik makas kullanarak araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı İ.Ö. sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR