Balıkesir\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şamlı yolu İbisler karakol köyü kavşağında, 10 U 6508 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 35 SFL 74 plakalı Opel marka kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı ile diğer 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
