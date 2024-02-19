Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı Balıkesir'in Gönen ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarpı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

19.02.2024 11:17
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Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarpı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gönen ilçesi Malkoç mahallesi Şehit Rahmi Bey okulu kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yapan 10 CJD 26 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal C. ile 10 EB 157 plakalı kamyonet sürücüsü Zeki Ö. ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken sürücüsü Kemal C. kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir\'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Gönen, 3.Sayfa, Son Dakika

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