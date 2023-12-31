 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Trafik Uygulamalarında 72 Araç Sürücüsüne İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Trafik Uygulamalarında 72 Araç Sürücüsüne İdari Para Cezası Uygulandı

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde gerçekleştirdikleri trafik uygulamalarında çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak suçlarından toplamda 72 araç sürücüsüne 89 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, 12 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de Trafik Uygulamalarında 72 Araç Sürücüsüne İdari Para Cezası Uygulandı
31.12.2023 - 13:05,
Abone Ol

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri il merkezinde yaptıkları trafik uygulamalarında çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere toplam 72 araç sürücüsüne 89 bin lira idari para cezası uygularken, 12 aracı trafikten men ettiler.

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 10 ekip 20 personelin katılımıyla Savaştepe Caddesi, Kızılay Caddesi, Anafartalar Caddesi, Örücüler Caddesi, Tren İstasyonu Önünde, Gençlik Merkezi Önünde ve farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında 288 araç ve sürücüsü denetlendi ve 72 araç sürücüsüne çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere farklı maddelerden toplamda 89 bin 719 TL. idari cezai işlem uygulanırken 12 araç trafikten men edildi Trafik polis ekipleri 3 sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan işlem yaparak, sürücü belgelerine el koydu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Trafik Uygulamalarında 72 Araç Sürücüsüne İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika


14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14
AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor

Son Dakika
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:22:41. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Trafik Uygulamalarında 72 Araç Sürücüsüne İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement