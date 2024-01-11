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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda 2 kişi yakalandı. Operasyonlarda 5 bin 520 adet makarona basılı tek dal sigara, 16 kilo 680 gram açık tütün, 64 adet sentetik ecza hap, 1,5 gram metamfetamin, 3 gram esrar maddesi ve 6 sigaralık tabir edilen içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
11.01.2024 - 12:40,
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Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından Gönen ve Erdek ilçelerinde yapılan operasyonlarda 5 bin 520 adet makarona basılı tek dal sigara, 16 kilo 680 gram açık tütün, 64 adet sentetik ecza hap, 1,5 gram metamfetamin, 3 gram esrar maddesi, 6 sigaralık tabir edilen içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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