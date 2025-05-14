Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan çalışmada 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?