Balıkesir\'de Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde çıkan anız ve makilik alandaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Manyas, Susurluk, Gönen ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR