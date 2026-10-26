Balıkesir Edremit\'te denetimde 6 bin 828 kişi sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir haftada 6 bin 828 kişi sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfekler ele geçirilirken, 283 araca ceza kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında huzur ve güven ortamının korunması amacıyla geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen sabit yol denetimleri, umuma açık eğlence mekanlarının kontrolleri ve şok uygulamalara çok sayıda polis ekibi katıldı.

Uygulamalarda 6 bin 828 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tüfek, 5 sentetik hap, 1 gram kokain, 9,08 gram metamfetamin ve 3,15 gram esrar ele geçirildi. Umuma açık 95 işletmenin denetlendiği uygulamalarda, mevzuata aykırılık tespit edilen 5 işletmeye cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 1.583 araç ve sürücü kontrol edilirken, eksiklikleri belirlenen 283 araca cezai işlem kesildi. İlçe genelinde suçla mücadele, kamu düzeni ve trafik güvenliğine yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.