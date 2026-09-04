Balıkesir Erdek\'te iki bina arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki binanın duvarı arasına sıkışan yavru kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdek ilçesine bağlı Turan Mahallesi Turan Sokak üzerinde meydana geldi. İki binanın duvarları arasındaki dar boşluktan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda sıkıştığı dar alandan yara almadan kurtarılan yavru kedi, güvenli bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.